Caminhão tomba na Rodovia em Ibaiti

Condutor levemente ferido na PR-272

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu a acidente com vítima nesta terça-feira, às 16h30m na rodovia PR-272, em Ibaiti.

Um Ford/Cargo, de Telêmaco Borba, conduzido por jovem, 29 anos, trafegava pela estrada no sentido de Figueira ao entroncamento com a PR-435, quando, no Km 105 tombou à esquerda da pista.

O motorista foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Defesa Civil, sofreu ferimentos leves e recebeu encaminhamento ao Pronto Socorro de Ibaiti.