Caminhões batem em S. ANTÔNIO (assista)

Equipes da PRE, JJ Pronta Resposta e JJ Resgate atenderam ocorrência

Na manhã desta terça-feira (23) ocorreu acidente na PR-092, entre Joaquim Távora e Santo Antônio da Platina.

Um caminhão de Lauro Miller/SC, carregado de arroz, conduzido por homem (45 anos), trafegava pela Rodovia, no sentido de Joaquim Távora à entrada da BR-153. No Km 318 colidiu contra um outro caminhão de Adamantina/SP, com carga de farelo de soja, dirigido por homem (56 anos), que seguia em seguido contrário.

O motorista (59) de uma camionete Amarok da Sanepar (placas de Curitiba) se assustou com o acidente, perdeu o controle, e saiu da pista.

Não houve feridos, apenas um caminhoneiro teve escoriações.

As Equipes da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina, JJ Pronta Resposta e JJ Resgate atenderam a ocorrência.