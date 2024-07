Caminhoneira morre em Siqueira (vídeos)

Fatalidade no trecho entre Quatiguá

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu ocorrência de acidente com vítima fatal na PR-092 no início da madrugada desta segunda-feira, dia oito.

Um caminhão MTH4140, AMB3870 e AMB3872 de Ponta Grossa, conduzido por Eloísa Vantroba (foto), de 42 anos, trafegava pela Rodovia, no sentido de Quatiguá a Siqueira Campos. No Km 287 a condutora perdeu o controle do veículo, e tombou às margens esquerdas da via, base de seu sentido.

Do acidente, a motorista foi a óbito no local.

Ela foi encaminhada para o Instituto Médico Legal (IML) de Jacarezinho e, na sequência, liberada aos familiares de Ponta Grossa.