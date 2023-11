Campanha arrecada brinquedos em SAP

Doações destinadas à instituições que atendem crianças em situação de vulnerabilidade social

Neste sábado, 25, será realizada Ação de Arrecadação nos Bairros e as ações de entrega para as crianças ocorrerão na primeira quinzena de dezembro, pois as instituições fecham nesse período.

O Sistema Fecomércio Sesc Senac PR, a RPC, Gazeta do Povo, Tribuna do Paraná, Câmaras da Mulher Empreendedora e Npdiario e Vale do Sol FM(no Norte Pioneiro) convidam a população paranaense para mais uma corrente do bem: a 15ª edição da Campanha do Brinquedo. Com o tema “A Felicidade de uma criança não tem preço, tem solidariedade”, a iniciativa já acontece desde outubro e agora entra na reta final.

A ação solidária conta com a parceria logística também do Exército Brasileiro, do Secovi-PR e dos sindicatos empresariais do comércio filiados à Fecomércio PR, das Câmaras da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócio (CMEG) do estado, além de empresas do comércio de bens serviços e turismo e parceiros.

Podem ser doados brinquedos novos ou usados em bom estado de conservação, em postos de coleta disponíveis em todas as unidades do Sesc PR e do Senac PR, emissoras da RPC, além de estabelecimentos parceiros identificados com o cartaz da campanha.

Os itens doados serão destinados a instituições que atendem crianças em situação de vulnerabilidade social do estado. O intuito da iniciativa é levar alegria aos pequenos, além de um Natal mais feliz e solidário.