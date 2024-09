Campanha auxilia família que perdeu CASA em incêndio (confira O VÍDEO)

Na Vila Maria em Jacarezinho

Na tarde desta segunda-feira, dia dois, Edimara Tuchinski (FOTO), de 39 anos, teve sua casa incendiada na Rua Uruguai, Vila Maria, em Jacarezinho.

Ela possui seis filhos de idades de 11, 04, 16, 14, 19 e 20 anos, sendo uma delas, Emily (20 anos), pessoa com deficiência de hidrocefalia. Recebia benefício de prestação continuada (BPC), porém foi cessado há 3 meses por falta de atualização. No momento, Edimara encontra-se desempregada sem renda alguma.

A Secretaria de Assistência Social, interveio no caso, ofertando os serviços de benefícios pertinentes ao momento, quais sejam: aluguel social e posteriormente a cesta básica, além da articulação para receber doações e do suporte para reaver o beneficio cessado. Além disso, juntamente com a Secretaria de Saúde, articulando as questões dos medicamentos para a filha Emily, que foram perdidos no incêndio.

O incêndio, cuja causa ainda não foi identificada, consumiu toda a residência (alugada), incluindo móveis, eletrodomésticos, roupas, e até o telhado O Corpo de Bombeiros atendeu de forma eficaz e rápida. Ela chegou a ser atendida e levada ao pronto socorro, passando mal, mas já recuperou o equilíbrio emocional.

Procurado pelo Npdiario, o Comandante do Quartel, Tenente Arthur Borges, está auxiliando em tudo.“O incêndio começou nos fundos da residência”, detalhou. Ninguém se machucou.

Uma campanha pede quaisquer doações, confecções, utensílios domésticos, móveis mesmo usados, alimentos etc.

O Pix dela é o CPF dela: 05313620940 e se aceitam todos os valores, por menores que sejam

A casa em que ocorreu o fato era de aluguel, e após o ocorrido a mesma está residindo na casa do namorado localizada no Jardim Ismênia com o filho Antony de 04 anos e a filha Emily. Os demais filhos estão no tio materno, pois a casa em que ela encontra-se no momento é pequena para acolher todo

