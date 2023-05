Campanha Poupança Premiada Sicredi sai para Siqueira Campos

Joabe Alves Marques de Melo ganhou R$ 5 mil

Saiu para Agência de Siqueira Campos um dos prêmios semanais de R$ 5 mil da Poupança Premiada Sicredi. O associado Joabe Alves Marques de Melo foi o sortudo da vez e recebeu o prêmio nesta quinta-feira (dia quatro) em um momento especial na agência.

O ganhador comentou sobre os motivos que o levaram a poupar dinheiro na poupança: “Sempre trabalhei com Sicredi e fiz minhas reservas, mas essa poupança em especial eu fiz para meu filho quando nasceu. Para que no futuro ele possa ter mais tranquilidade para fazer uma faculdade, ou que for necessário”, disse, adicionando que vai continuar poupando e está confiante no sorteio dos prêmios de R$ 500 mil e R$ 1 milhão: “Sempre poupei no Sicredi e vou continuar Poupando, eu me sinto muito bem aqui”, sublinhou Joabe.

O presidente da Sicredi Norte Sul, Paulo José Buso Júnior fala de como a Campanha contribui para consciência financeira dos associados e poupadores da cooperativa: “Sempre que guardamos algum valor temos algum objetivo futuro e no caso desse ganhador é o futuro do filho. Isso mostra a importância da Ed. Financeira e preocupação que a cooperativa tem com os associados e comunidade, a campanha incentiva o hábito de poupar”.

Vale lembrar que por dois anos consecutivos os prêmios maiores da Campanha Poupança Premiada saíram para Sicredi Norte Sul. Em 2021 o prêmio de R$500 mil saiu para Figueira e ano passado o grande prêmio de R$ 1 Milhão saiu em Ibaiti.

A promoção, realizada pelo Sicredi nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, segue até dezembro, com 200 sorteios semanais de R$ 5 mil, um prêmio especial de R$ 500 mil, em outubro, celebrando o Dia Mundial da Poupança – além do grande sorteio final de R$ 1 milhão, em dezembro.

Para participar é muito simples: a cada R$ 100 aplicados na poupança do Sicredi é gerado automaticamente um número da sorte para o associado concorrer nos sorteios, que são realizados pela Loteria Federal. Não é necessário se cadastrar. Se as aplicações forem na modalidade programada (quando o poupador autoriza o débito mensal na conta), as chances de ganhar são em dobro. Para verificar os números da sorte de cada associado, nomes dos ganhadores, regulamento completo e outras informações, basta acessar o site da campanha.