Campeão mundial de karatê é de SIQUEIRA Campos (veja vídeo)

O governador Carlos Massa Ratinho Junior recebeu nesta terça-feira (27) no Palácio Iguaçu o jovem atleta Lorenzo Morikawa, campeão mundial de karatê na categoria até 8 anos. O título foi conquistado em julho, no México, quando o garoto superou mais de 50 atletas de 23 países.

O jovem, natural de Siqueira Campos, foi parabenizado pelo governador pela conquista. “É um orgulho para o Paraná ter um título como este. Lorenzo está de parabéns pela sua disciplina e pelo seu esforço, que servem de exemplo para todos os paranaenses que amam o esporte, independentemente da idade”, disse Ratinho Junior.

A medalha de ouro de Lorenzo foi conquistada na modalidade kata, em que o lutador faz uma demonstração de golpes e é avaliado com notas pelos jurados. Na sua apresentação, o menino apresentou uma sequência de mais de 90 movimentos com alto grau de dificuldade e nível técnico.

“Eu estava nervoso, porque foi meu primeiro campeonato fora do Brasil. Mas quando eu fiz a minha apresentação, eu vi que tinha recebido uma nota alta e fiquei mais tranquilo”, contou Lorenzo.

Na modalidade kumite, em que o atleta luta com outros competidores, o jovem também se destacou e recebeu a medalha de bronze no campeonato mundial. Além do torneio do México, o menino já foi duas vezes campeão paranaense e duas vezes vice-campeão brasileiro.

TALENTO – Lorenzo começou nas artes marciais em 2020, aos 4 anos de idade e logo já demonstrou ter talento para o esporte. “Ele começou com o karatê ainda pequeno para socializar e ter uma atividade física, mas nas primeiras aulas já notamos que ele tinha uma ótima coordenação motora. Com o tempo, passou a se dedicar cada vez mais”, contou o pai do menino, Alex Sandro Soares Morikawa.

Atualmente, o garoto, que já é faixa marrom, treina na Associação Kanzen de Karatê em Siqueira Campos. “Já tivemos mais de 80 lutadores faixa preta, mas o Lorenzo mostra um talento excepcional. Ele encara o esporte com a leveza que uma criança tem que ter, mas com muita dedicação. Temos muito orgulho dele”, disse o treinador do jovem, José Carlos Machado.