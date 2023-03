Campeonato de pesca a corvina domingo em Siqueira

Sábado terá Festival Cultural de Música Regional

O 10º Campeonato de Pesca a Corvina, um dos maiores e mais bem organizado do Paraná, vai acontecer neste domingo, dia 2 de abril, nas águas da Chavantes na Prainha do Balneário da Alemoa no município de Siqueira Campos, com largada prevista para as 8h00 e encerramento as 13h00.

Porém as festividades começam já no sábado 1º de abril, a partir das 20 horas com o grande Festival de Música Cultural com a presença de vários artistas, cantores, apresentadores e radialistas da região.

O sucesso alcançado pelo ALEMPESC acontece pela participação e envolvimento de vários segmentos privados e públicos que se somam organizados por Luciano Santos Departamento de Esporte e Lazer e Adriano de Souza Coordenador Distrital do Balneário da Alemoa.

Um desses grandes parceiros é o Departamento de Cultura, dirigido por Flávio Mello, que associa ao seu já concorrido trabalho, a organização do Festival Cultural de Música Regional, que vai abrilhantar ainda mais o já grandioso ALEMPOESC, que caminha a passos largos para se tornar a maior competição de pesca do Brasil (Agência Criativa/David Batista).