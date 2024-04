Campeonato interno de Taekwondo no TG

Equipes se apresentaram no Tiro de Guerra 05-004



Nesse sábado (6) o Tiro de Guerra 05-004 de Santo Antônio da Platina foi a casa do Taekwondo do Norte Pioneiro.

Aconteceu no local o Campeonato Interno com as equipes filiadas a escola Gilberto Taekwondo.

Cerca de 150 atletas participaram nas categorias de Poomsae (formas) e Kiurigui (luta). Foram as cidades participantes: Joaquim Távora, Jacarezinho e Ribeirão do Pinhal.

Ao todo, reunidas mais de 400 pessoas entre atletas, famílias e amigos. A equipe faz agradecimento especial aos professores da Equipe pelo trabalho em seus polos, ao grupo de Stafs pelo ajuda em todo o evento, ao Exército Brasileiro, representado pelo Sargento Félix Martins por ceder o espaço e aos atiradores pelo apoio, à equipe de Enfermagem da Faculdade Fanopi pelo apoio, e em especial a todos os atletas que deram um show de talento e esportividade!