Cancelada Festa do Milho da Promoção Humana de S.A.P.

Tradicional evento realizado na quadra da Matriz n ão tem matéria prima

A Associação de Promoção Humana Platinense, (foto) na pessoa do presidente, José Corcini, e demais membros da diretoria, vêm comunicar que infelizmente neste ano não haverá possibilidade de realizar a tão esperada Festa do Milho, que já é uma tradição em Santo Antônio da Platina.

Com a falta de chuva, as plantações não produziram e sem o personagem principal do evento, não há festa.

“Nos solidarizamos com os agricultores, em especial Luís Carlos da Silva e seus irmãos, que todos os anos, se dispõem a doar o espaço, fazer o plantio e zelar pelo nosso Milho. A Festa do Milho, é uma festa realizada pela Promoção Humana, e essa tradição ainda vai continuar. Já estamos estudando outras alternativas e em breve todos poderão degustar as delicias do grão. Obrigado pela compreensão”, disse o presidente.