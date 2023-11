Canceladas missas em CEMITÉRIOS ; mantidas agendas nas 4 PARÓQUIAS

Católicos platinenses mantém tradições do Finados

Dia de Finados, nesta quinta-feira 2, a tradição da Igreja Católica é que as Missas seriam celebradas no interior dos Cemitérios Parque das Oliveiras e São João Batista (foto), fazendo uma referência de intenção pelas almas. Em Santo Antônio da Platina, atualmente, são quatro Paróquias distribuídas pela cidade e, cada qual, tinha assumido um horário para presidir nesses s locais às 7h e 9h da manhã. Só que não.

Decisão entre os párocos definiu pelo cancelamento das cerimônias nos cemitérios, embora a previsão para amanhã seja igual a de hoje, quarta, com sol e aumento de nuvens de manhã e possíveis pancadas de chuva à tarde e à noite.

“A dificuldade devido a instabilidade é que deveríamos locar ou emprestar tendas e aparelhos de som…, se tivéssemos lugares próprios nos cemitérios, mas não tem nada assim. ficamos inseguros, por isso optamos pelas igrejas mesmo para maior comodidade e segurança”, afirmou o padre José Antônio.

O ato religioso celebrativo, então, ocorrerá apenas nas Igrejas Matriz Paroquiais.

Paróquia São José – A comunidade da Paróquia São José, com Matriz no Jardim Colorado, o Dia de Finados terá apenas uma Missa às 9h30, com o Padre Nelson. Ainda na Matriz, a partir das 19h adoração ao Santíssimo.

Paróquia Santo Antônio de Pádua serão celebradas Missas às sete e às 19h30m.

Paróquia São Judas Tadeu – O Padre Celso Miqueli confirmou que sua Paróquia seria responsável pela liturgia completa no Cemitério Parque das Oliveiras e, na Matriz da Paróquia São Judas não haveria Missa no dia de Finados. Com a alteração, marcou Terço às 8h30m e 9 horas missa.

Paróquia Santa Filomena – A secretaria da Paróquia Santa Filomena, da Vila Claro disse à reportagem do Npdiario que no feriado do dia 2 de novembro será celebrada Missa às nove horas na Igreja Matriz daquela Paróquia. A Missa será presidida pelo Pároco Padre Jone Bonilha (foto de capa).

O que significa a palavra Finados?

Se buscarmos o significado da palavra “finados” chegamos ao verbo “finar”, que vem do latim “finis” ou seja: acabar, finalizar, encerrar. O significado gramatical de finados seria então algo que finou, findou, acabou, morreu.

Quando aconteceu a primeira celebração do Dia de Finados? O Dia de Finados celebrado pelo cristianismo como conhecemos hoje foi instituído pela primeira vez na França, no século X. O abade Odilo de Cluny sugeriu, no dia 2 de novembro de 998, que todos dedicassem aquela data para orar pelas almas dos que já se foram. Odilo resgatou um dos elementos principais da fé católica: a perspectiva de que boa parte das almas dos mortos está no Purgatório em um processo de purificação antes de ascender ao Paraíso e, desta maneira, precisam de nossas preces e orações. Dia de Finados e as tradições religiosas

Mesmo sendo conhecido como um feriado católico no Brasil, o Dia de Finados não é exclusivo da religião católica. Os mortos são homenageados em um dia específico em muitas religiões. Além da Igreja Católica, as igrejas Anglicana e Ortodoxa Oriental também celebram o Dia de Finados. A celebração é opcional na Igreja Anglicana, porém possui grande adesão entre os fiéis. Na Igreja Ortodoxa, além do Dia de Finados, também existem os “Sábados das Almas”, que são sete sábados por ano dedicados aos mortos. As Igrejas Luterana, Metodista e Anglicana consideram o Dia de Finados uma continuação do Dia de Todos os Santos (dia 1º de novembro).