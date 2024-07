CANCELADO EVENTO por ABUSO DE PODER

Seria nesta sexta-feira em Bandeirantes

Impressionante: O Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria Eleitoral, expediu Recomendação Administrativa ao prefeito Jaelson Ramalho Matta (foto) e à secretária municipal de Educação e Cultura local para que suspendam a realização de um evento previsto para esta sexta-feira, 19, às 19 horas. Foi, clara, atendida a solicitação.

Assim, buscou garantir a lisura e igualdade no processo eleitoral, bem como evitar o abuso de poder político e assegurar a imparcialidade das eleições municipais de 2024.

A Promotoria Eleitoral foi alertada por um denunciante anônimo da convocação, pelos agentes públicos, de todos os diretores e coordenadores escolares para o lançamento de pré-candidatura, com destaque no convite de que a “presença é indispensável” e “sem nenhuma justificativa para a ausência” (sic).

No documento, remetido na quinta-feira, 18, ao gestor municipal e à secretária, a Promotoria reforça que “a efetiva ocorrência do evento de lançamento da pré-candidatura […] a Prefeito do Município de Bandeirantes, após tal ‘convocação’, estaria evidentemente maculado, em razão de manifesto desequilíbrio no processo de divulgação das pré-candidaturas para o mesmo cargo”.

Na recomendação, além da não-realização do evento, a Promotoria pede que removam qualquer divulgação referente ao encontro das redes sociais e aplicativos de mensagens vinculados ao Município, bem como garantam ampla publicidade aos termos do documento proposto pelo Ministério Público. Foi exigida a comprovação do cumprimento das indicações no prazo de 24 horas, sob pena de abertura de procedimentos investigatórios e possíveis sanções legais.

O chefe do executivo não comentou o fato.