Candidato desiste e AGITA boataria em RIBEIRÃO CLARO

Conforme previsto, o atual chefe do executivo de Ribeirão Claro, João Carlos Bonato, desistiu de tentar a reeleição faltando apenas um mês e meio do pleito. A vice-prefeita, Ana Baggio Claro Molini assumiu a cabeça da chapa.

Bonatinho, como é conhecido, já tinha registrado a intenção e pedia votos.

O Npdiario conversou com ele, que preferiu não justificar o ato, “vou falar apenas pessoalmente dentro de alguns dias”, respondeu.

Ana também foi procurada pela reportagem, ” na realidade ainda não sou efetivamente candidata; o que aconteceu ainda não sei, mas respeito a decisão do Bonato; o CNPJ deve sair nesta quarta-feira… Ele deve estar conosco na campanha”, declarou, adicionando: ” nesta sexta-feira, dia dia 23, será promovido o lançamento da nova campanha no comitê, perto da praça, num casa com enfeite, na rua Coronel Emílio Gomes”.

A aliança PDT, PL, PP e PSD está mantida e o ex-bancário do HSBC e dono de uma factoring, Vardinho Ziroldo disputará como vice.

Betinho Bertuletti e Lisandro Baggio são os outros concorrentes.

A oposição está assanhada e avalia que a saída rachou o grupo.

As especulações são muitas:

Bonatinho teria tido conversa com a mãe e a filha e ajustado a desistência, embora continuando unido ao seu atual grupo político; teria levado uma “rasteira” interna por conta de pretensas pesquisas que apontariam uma rejeição grande ao nome dele; teria envolvimento com esquema de “rachadinhas” com jornal de papel “oficial”, o que, pelo menos até agora, ainda não se confirmou pelo Ministério Público ou Justiça; estaria doente ou com problemas financeiros, entre outras conjecturas.