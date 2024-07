Canelinha dá largada no Sportbay Catarinense

De Motocross e Sul-Brasileiro

A tradicional pista do Motódromo Ari Justino Pereira, em Canelinha, será o palco da abertura dos campeonatos Sportbay Catarinense de Motocross e Sul-Brasileiro 2024. O evento acontece neste fim de semana, dias 6 e 7 de julho, e promete belas disputas para o público. Entre as equipes confirmadas no gate, destaque para a Pro Tork Racing Team.

Representarão a maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes os pilotos: Zion Berchtold – nas categorias 65cc e 85cc; Jacson Keil – nas classes MX1 e MX3; e Alencar Krefta – na MX5. A expectativa é de enrolar o cabo e somar pontos importantes na classificação, em busca dos títulos desta temporada.

A programação na pista especialmente preparada tem início no sábado, com a primeira sessão de treinos a partir das 9h30 e provas às 15h30. Já no domingo, é retomada com warm up às 8h e demais corridas às 11h. Quem não puder prestigiar de perto, pode acompanhar e torcer vendo a transmissão ao vivo no canal da Federação Catarinense de Motociclismo no Youtube.

Serviço:

Quando: Neste fim de semana, dias 6 e 7

Onde: Motódromo Ari Justino Pereira – Canelinha

Inscrição: eventos.sportbay.com.br

Transmissão: https://www.youtube.com/@ federacaocatarinensedemoto4426