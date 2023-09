Siqueirenses em Lagoa Santa (MG)

No Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade e Paracanoagem

A equipe de remadores canoístas do Programa Educaiaque, do município de Siqueira Campos/Balneário está em Alemoa, Lagoa Santa, MG, onde disputa etapa do Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade e Paracanoagem 2023.

Com apoio da prefeitura de Siqueira Campos, Departamento de Esportes e Lazer, os atletas percorreram quase 980 quilômetros até a Lagoa Central, onde serão disputadas as provas. A cidade mineira de Lagoa Santa, Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), respira canoagem de velocidade. Foi escolhida pela Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa) para sediar o Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade e Paracanoagem 23.

Esse evento será o terceiro da Temporada 2023 da Canoagem Velocidade e Paracanoagem e vai ajudar a definir o 1º Ranking Nacional da Canoagem Velocidade e o Ranking Nacional da Paracanoagem. As competições terão início no dia 21 de setembro. Entre 8h00 e 18h00 acontecem as provas de 1000m. No dia 22, a partir das 8h00 às acontecem as provas de 1000m e 500m e, nos dias 23 e 24 de setembro, respectivamente, as provas de 500m e 200m.

Segundo a CBCa, este evento servirá de Seletiva Nacional para o Campeonato Sul-americano de Canoagem Velocidade 2023, que ocorrerá também em Lagoa Santa entre os dias 29 e 30 de Setembro e 1° de Outubro de 2023.

A Lagoa Central é um espaço utilizado pela CBCa para a prática de modalidades aquáticas e esportes náuticos e está vinculada ao treinamento da equipe brasileira de canoagem(Reportagem: Agência Criativa).