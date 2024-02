Capal inicia obras em S. Antônio da Platina

Prefeitura estimulou abertura da cooperativa na cidade

A diretoria da Capal Cooperativa Agroindustrial esteve presente no gabinete do Prefeito José da Silva Coelho Neto, em Santo Antônio da Platina.

A delegação incluía a Gerente Industrial Valquíria Demarchi, o Engenheiro Civil Henrique Miyamoto, o Gerente de Unidade, Claudinei Vieira, e o Supervisor Administrativo, Danilo Pires, todos recebidos pelo prefeito e o Secretário de Planejamento, Alexandre Levatti.

A cooperativa já deu início às obras para a instalação no município, contando com uma área de construção aproximada de 3.200 m².

“Essa expansão foi planejada há alguns anos e está sendo concretizada pela administração da cooperativa, atendendo aos anseios dos associados. Por essa razão, decidimos abrir uma loja em Santo Antônio da Platina, uma promessa antiga aos produtores da região”, afirmou o presidente-executivo da CAPAL, Adilson Fuga.

A nova loja agropecuária seguirá os padrões de estrutura e atendimento das unidades da CAPAL, colocando o cooperado e o consumidor em geral como prioridades. “Vamos manter esse padrão, oferecendo um serviço de alta qualidade e, principalmente, observando os valores cooperativistas, promovendo o desenvolvimento do produtor rural”, destacou Fuga.

Conforme informações da empresa, a instalação incluirá um armazém de defensivos e um armazém de insumos, com uma doca (local em que veículos de carga, como os caminhões, encostam para que sejam carregados com produtos) no valor de R$ 9 milhões.