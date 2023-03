Capital de todos paranaenses festeja 330 anos (vídeo)

Os sinos da Catedral Basílica de Curitiba soaram na manhã desta quarta-feira, anunciando a celebração de uma missa especial pelo aniversário de 330 anos.

Greca participou da missa e disse que estava muito feliz com a mensagem que o papa Francisco enviou para o arcebispo dom José Antônio Peruzzo parabenizando pelo aniversário.

De Vilinha às margens do Rio Atuba no século 17 à cidade mais inteligente do Brasil em 2023, Curitiba chega com muito o que celebrar por seus moradores.

Referência em inovações em planejamento, mobilidade, sustentabilidade, economia criativa e proteção social, a capital investe cada vez mais em iniciativas de desenvolvimento urbano, tecnologia em serviços, meio ambiente e incentivo ao empreendedorismo através do Vale do Pinhão para dar mais qualidade de vida a seus moradores.

A Muralha Digital é um programa que alia policiamento e tecnologia da informação. Um cerco de monitoramento composto por um sistema de 1,9 mil câmeras de segurança instaladas nos principais pontos da cidade.

A iniciativa se mostrou eficiente na prevenção de delitos, registrando uma redução de 40% na criminalidade, nas áreas monitoradas pelo sistema.

Na foto principal, o Jardim Botânico.