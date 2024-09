Capivara gigante em Carlópolis (vídeo)

Animal eleito como mascote por jornalista

O canal do Youtube Mais um Gordo no Mundo, criado pelo jornalista Cezar Silva, elegeu juntamente com seu público a capivara para ser o mascote de trabalho pelo fato de que a cidade de Carlópolis, onde reside, possuir muitos desses animais às margens da represa de Chavantes.

Em parceria com empresas da cidade, o jornalista recebeu no início desta semana a visita de um personagem em formato de capivara gigante para animar o público durante a realização de uma festa no município, que atualmente possui cerca de 17 mil habitantes.

O evento seria feito em forma de desfile pelas vias centrais, porém em decorrência das chuvas que cairam durante toda a tarde, foi necessária a mudança de planos e o personagem teve que ficar em locais específicos.

Como a festa foi totalmente coberta, o sucesso com a capivara foi grande, arrancando sorrisos, abraços e brilho nos olhares de crianças e adultos, que não mediram esforços para fotografar junto ao animalzinho tão querido por todos.

A personagem recebeu o nome de “Tamara”e já visitou celebridades como o Prefeito de Curitiba, Rafael Greca e o Governador do Paraná, Ratinho Junior.

A realização destsa ação publicitária somente foi possível graças ao apoio das empresas R. Barros Multimarcas, Ótica Nacional, Drogamais do Jorginho, Residencial Rota do Sol, CVC Turismo Carlopolis, Panificadora e Churrascaria Bom Jesus, Caldo de Cana Amaral, Odonto Excellence Carlopolis, que são as empresas mais bem conceituadas em seus ramos de atividade.

“Ver a alegria das crianças e o sorriso em cada rosto é impagável, sou muito grato aos patrocinadores e a empresa Kapivara com K de Curitiba por nos proporcionarem esses momentos de alegria”, disse o conceituado profissional.