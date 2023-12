Capota na PR-092 em S. Antônio da Platina

Condutor perdeu a direção numa reta da rodovia

Aconteceu tombamento às 07h45m desta terça-feira, dia 26, no KM 319 da PR-092, em Santo Antônio da Platina.

O motorista de um estradeiro Mercedes Benz Axor 2041 LS (placas de Tijucas/SC) perdeu a direção numa reta na lateral direita da rodovia base seu sentido de trafego.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de SAP atendeu a ocorrência.

As Operações de combate ao crime no KM 49 da PR-431 km 49 no município de Jacarezinho foram prejudicadas em virtude desse atendimento de sinistro.