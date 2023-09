Caravana de Crédito em Siqueira Campos, Carlópolis e Jacaré

Percorrerá as cidades para levar recursos ao setor de turismo

A Fomento Paraná e a Secretaria do Turismo do Paraná irão realizar a partir do próximo dia 12 de setembro a 4ª edição da Caravana de Crédito Fomento Turismo. Neste ano, serão percorridos 31 municípios do Litoral, costa oeste, de regiões banhadas por represas de rios como o Iguaçu, o Paranapanema e o Paraná, além de outras que apresentam potencial como atrativos turísticos. O lançamento da Caravana de Crédito será no dia 12, em Jaguariaíva, na região dos Campos Gerais.

Equipes com agentes de crédito, correspondentes e técnicos das duas entidades vão atender empreendedores de cada cidade para orientar sobre o Cadastur, do Ministério do Turismo, e encaminhar propostas de financiamento para projetos de investimento para melhoria dos negócios voltados à exploração do turismo. Além de mobilizar o setor com o lançamento de um Guia de Captação de Recursos, a Secretaria do Turismo também está comprometida em descentralizar as demandas de crédito para os empreendimentos do Interior.

O diretor-presidente da Fomento Paraná, Heraldo Neves, afirma que o objetivo é contribuir com os preparativos das empresas para receber visitantes nas festas de fim de ano e na temporada de férias de verão, quando os destinos turísticos são mais requisitados.

“As pessoas viajam para conhecer culturas, paisagens, assistir a shows, participar de eventos de negócios, fazer peregrinações ou simplesmente descansar. E as empresas que exploram esse segmento precisam estar preparadas para oferecer bons serviços. Nossa intenção é contribuir com o crédito em condições adequadas ao empreendedor, conforme orientação do governador Carlos Massa Ratinho Junior”, explica.

Segundo ele, o turismo é uma atividade marcante e relevante por seus aspectos econômicos, pela capacidade de atrair investimentos e gerar riqueza e empregos, e por aspectos sociais, culturais e até políticos. “O Governo do Estado tem procurado estimular o desenvolvimento do setor turístico, com investimentos importantes no litoral e na infraestrutura de várias regiões. E o setor privado tem acompanhado esse ritmo, com novas estruturas sendo instaladas, aproveitando o grande potencial natural do estado”, afirma.

Para o secretário do Turismo, Marcio Nunes, esta é uma grande oportunidade para empresas do segmento de todas as regiões do estado. “Muitas vezes o empreendedor precisa de recursos para investir ou mesmo para capital de giro, mas não sabe como fazer para solicitar o financiamento. A caravana simboliza o Estado indo até os empresários, facilitando o acesso ao crédito e desta forma auxiliando o setor turístico a ser cada vez mais forte e profissional”, complementa.

CONDIÇÕES DO CRÉDITO – Podem se habilitar ao financiamento empresas de micro, pequeno ou médio porte sediadas no Paraná, com faturamento de até R$ 90 milhões, e inscritas no Cadastur. Projetos que envolvam apenas capital de giro puro, em valores até R$ 500 mil, podem ser financiados com juros de 0,7% ao mês, prazo de carência e até 72 meses para pagamento.

A mesma taxa de 0,7% ao mês se aplica a projetos que envolvam a aquisição de bens destinados a empreendimentos turísticos, incluindo-se ainda capital de giro associado, e prazo ampliado para 120 meses para pagamento.

Para projetos de investimento, que envolvem a implantação, ampliação, modernização e reforma de empreendimentos, o limite sobe para até R$ 1 milhão e o prazo é de até 240 meses, também com taxa de juros de 0,7% ao mês.

A linha Fomento Turismo conta com recursos do Fundo Geral do Turismo (Fungetur), do Ministério do Turismo, e do BNDES e pode atender desde pousadas, hotéis, restaurantes e bares até estruturas como parques e centros de eventos.

Também podem se habilitar ao crédito estabelecimentos comerciais diversos que dão apoio ao segmento, como clínicas médicas, locadoras de veículos e equipamentos, lojas de acessórios para viagem, agências de roteiros de aventura e trilhas, entre outros.

Em todos os casos o empreendedor precisa ter cadastro no Cadastur, do Ministério do Turismo, com CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) compatível com o turismo e ter no mínimo 24 meses de faturamento contábil.

COMO CONTRATAR – O acesso ao crédito da Fomento Paraná pode ser feito diretamente por atendimento presencial na Fomento Paraná em Curitiba (Rua Comendador Araújo, 652 – Batel) ou on-line, no portal www.fomento.pr.gov.br, e também por meio da rede de agentes de crédito e correspondentes credenciados que atuam nos municípios de todas as regiões do Estado.

AGENDA DA CARAVANA DE CRÉDITO FOMENTO TURISMO

Jaguariaíva – 12/09/2023

Piraí do Sul – 13/09/2023

Sengés – 14/09/2024

Carambeí – 19/09/2023

Castro – 20/09/2023

Tibagi – 21/09/2023

Guaíra – 26/09/2023

Medianeira – 27/09/2023

Mercedes – 28/09/2023

Guaratuba – 03/10/2023

Pontal do Paraná – 05/10/2023

Pinhais – 07 e 08/10/2023

União da Vitória – 10/10/2023

Antonina – 17/10/2023

Morretes – 18/10/2023

Paranaguá – 19/10/2023

Faxinal – 17/10/2023

Marilândia do Sul – 18/10/2023

Mauá da Serra – 19/10/2023

Piraquara – 25/10/2023

Quatro Barras – 26/10/2023

Carlópolis – 24/10/2023

Jacarezinho – 25/10/2023

Siqueira Campos – 26/10/2023

Apucarana – 08/11/2023

Cianorte – 09/11/2023

Prudentópolis – 21/11/2023

Rio Azul – 22/11/2023

Capanema – 05/12/2023

Palmas – 06/12/2023

Sulina – 07/12/2023