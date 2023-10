Cardápio nutritivo e variado em toda rede municipal de Ibaiti

Peito de frango, feijão, arroz, carne moída, quirera de milho com carne de porco, legumes, frutas e verduras, macarrão, leite e sucos

Com pratos coloridos, saborosos, nutritivos e variados, a Prefeitura de Ibaiti através da Secretaria Municipal de Educação oferta diariamente a alimentação escolar para 3.100 alunos nas 20 instituições na Rede Municipal de Ensino (12 Escolas e 08 CMEIs). A alimentação diária das crianças inclui ainda vitaminas, tortas, bolos, pão com margarina, chá e achocolatado.

O cardápio variado segue as diretrizes do Plano Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). O cardápio é montado pela nutricionista Marilza Alves Lourenço que prepara diversas opções que são elaboradas pela equipe de merendeiras nas escolas e CMEIs.

O cardápio leva em consideração a idade das crianças e o segmento escolar. Nas recomendações do PNAE, são necessárias suprir no mínimo 20% das necessidades nutricionais nas escolas com uma refeição diária e 70% das necessidades nutricionais com no mínimo três refeições diárias nos CMEIs. Na Rede Municipal de Ensino de Ibaiti são oferecidas até quatro refeições diárias (lanche da manhã às 8h, almoço às 10h, mamadeira às 13h e lanche da tarde às 15h), para crianças de 6 a 12 meses no período integral nos Centro Municipais de Educação Infantil – CMEI. Para as crianças até 4 anos são servidas lanche da manhã, almoço, pós almoço e lanche da tarde.

Nas escolas municipais são ofertadas duas refeições diárias (às 10h e às 15h).

O cardápio é diário e as refeições são padronizadas em todas as escolas e CMEIs. Se um CMEI de um bairro são servidos feijão, arroz, macarrão com carne de panela e legumes, todos os outros CMEIs localizados nos outros bairros urbano e rural do município também são ofertados o mesmo cardápio naquele dia.

Além deste planejamento, de servir a alimentação de qualidade e igualitária em todas as instituições municipais de ensino, a aquisição dos ingredientes para produção da merenda escolar segue um criterioso controle na aquisição. A qualidade dos ingredientes também é essencial para a produção de uma merenda escolar saudável e nutritiva.

Os produtos para a merenda escolar são adquiridos através de processos licitatórios e as frutas e verduras são adquiridos frescos das cooperativas do município de Ibaiti. Para o prefeito Dr. Antonely Carvalho que também é médico, a merenda escolar de qualidade em todas as escolas e CMEIs do município ajuda no desenvolvimento da criança e beneficia o crescimento saudável.

“Os alimentos ofertados em nossas escolas e CMEIs são saborosos, nutritivos e variados. As crianças matriculadas em nossas instituições municipais de ensino necessitam dessa alimentação diária de qualidade, pois o consumo de alimentos nutritivos também aumenta a capacidade de raciocínio, melhora o humor e aumenta a disposição para o aprendizado. Nessa fase de crescimento é importante e criança se alimentar bem para se desenvolver melhor”, comentou o prefeito.

Dr. Antonely também enalteceu o trabalho desenvolvido pela Secretária Municipal de Educação Tânia Fátima Fadel Bueno, a nutricionista Marilza Alves Lourenço e toda a equipe de servidores da Secretaria Municipal de Educação.