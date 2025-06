Carlópolis: Andressa Galindo CONQUISTA ainda mais ESPAÇO

Influenciadora soma mais de 100 mil seguidores e parcerias com grandes marcas

O Npdiário recebeu recentemente em Santo Antônio da Platina a visita de Andressa Galindo, influenciadora digital de Carlópolis que vem se destacando no cenário da beleza. Casada com Fernando Nunes da Silva, começou a produzir conteúdo nas redes sociais para divulgar os produtos de sua própria loja e, com o tempo, ganhou projeção.

Hoje, aos 30 anos, Andressa soma mais de 100 mil seguidores nas principais plataformas digitais: são 21,8 mil no Instagram (@dre.galindo) e 79 mil no TikTok (@dregalindo). O número de seguidores cresce a cada dia, impulsionado pelo carisma, autenticidade e conhecimento que a moça compartilha com o público.

Sua dedicação e criatividade chamaram a atenção de grandes marcas do setor de cosméticos. Entre as empresas com as quais já trabalhou estão Ruby Rose, O Boticário, La Roche-Posay, Maybelline, além de gigantes do comércio eletrônico como Mercado Livre e Shopee.

Em maio, Andressa alcançou mais um marco importante na carreira: foi convidada para participar do Ruby Show, podcast nacional apresentado por Natalia Beauty, uma das maiores referências no universo da beleza. No episódio, que será exibido em breve no YouTube, Andressa contou um pouco de sua trajetória, as dificuldades superadas e suas conquistas na área da maquiagem e cosméticos.

“Foi uma experiência incrível ver meu trabalho sendo reconhecido além de Carlópolis. Estou conquistando meu espaço no Brasil”, comemorou Andressa, que faz questão de agradecer a Deus, à família, aos amigos e aos seguidores que acompanham e apoiam sua trajetória.

Instagram: https://www.instagram.com/dre.galindo?igsh=a2doaWphMnNkbnBj&utm_source=qr

TikTok: https://www.tiktok.com/@dregalindo?_t=ZM-8xLC1dtYLH6&_r=1

Imagens: Alecsander Ferreira e Maria Carolina Ortiz/Especial para o Npdiario