Passeata: Carlópolis conscientiza contra violência doméstica

“Operação Mulher Segura | Operação Shamar”

A Patrulha Maria da Penha do 2º BPM participou da passeata organizada pelo Conselho da Comunidade da Comarca de Carlópolis para conscientização contra a violência doméstica.

Essa participação vem somar com todos os movimentos que a Polícia Militar vem fazendo por todo o Estado com a Operação integrada nacional de proteção e combate à violência doméstica e familiar contra as mulheres e ao feminicídio, denominada como “Operação SHAMAR”.

Uma das homenagens feitas por alunos foi para a Sargento Patrícia do 2º BPM, que trabalha em Carlópolis, em reconhecimento a sua atuação contra a violência doméstica no município.

Participaram da passeata cerca de 250 pessoas, entre elas:

* CMDM Conselho Municipal dos Direitos da Mulher;

* Conselho Tutelar

* Cras / Creas

* Assistência Social

* Representantes da Secretaria Municipal Cultura / Educação/ Saúde / APAE

* Colégio Cívico Militar Prof Hercília de Paula e Silva

* Colégio Estadual Carolina Lupion

* Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

* OAB

* Conselho da Comunidade da Comarca de Carlópolis e do Legislativo