Carlópolis lamenta morte de enfermeira

Fátima Yolanda Alves sofreu infarto

Carlópolis lamenta o falecimento da enfermeira Fátima Yolanda Alves (fotos), mais conhecida como “Fatiminha”. Sofreu um infarto em dezembro do ano passado, e desde então estava internada em Assis(SP).

Aos 59 anos, deixou dois filhos: o enfermeiro Vitor Hugo Amaral, o gerente de vendas Tony Douglas do Amaral, e a filha Gleyce Amaral, e a irmã Maria de Fátima Silva.

Era tia da primeira dama Cyntia Amaral, esposa do atual prefeito.

Trabalhou por muitos anos na área da enfermagem do Hospital São José de Carlópolis e também como garçonete no “Espetinho do Traíra”.

A Funerária Cristo Rei cuidou do corpo, que ficou no Velório Municipal e sepultado nesta sexta-feira, dia 11, no cemitério local.