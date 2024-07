Por complicações com dois meses de gestação

Faleceu semana passada em Santo Antônio da Platina aos 26 anos de idade, a jovem Jéssica Sebastiana Manoel (fotos). A reportagem não conseguiu contato com o genitor.

Ela, que estaria com oito semanas de gestação, estava desempregada, internada na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Regional do Norte Pioneiro, teve problemas e não resistiu.

A Funerária Cristo Rei cuidou do corpo. Velório e sepultamento em Carlópolis.