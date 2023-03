Projeto de estímulo à leitura em Carlópolis

Iniciativa terá oficinas, rodas de leitura, contação de histórias, doação de livros e ecobags

O projeto cultural Minha Biblioteca Viva chega a Carlópolis nos dias 28, 29 e 30 de março (terça, quarta e quinta). Entre as atividades gratuitas que serão desenvolvidas no município estão as Oficinas de Gestão de Acervo e Revitalização de Bibliotecas, Roda de Leitura, Oficina de Mediação de Leitura de Literatura Infantil, Oficina de Voz e Mediação de Leitura e Contações de Histórias.

Também haverá a doação de 100 livros infantis e 100 ecobags, que podem ser utilizadas para transportar as obras durante os empréstimos.

A intenção do projeto Minha Biblioteca Viva é incentivar a leitura, aproximar as pessoas dos livros e democratizar o conhecimento. As ações serão realizadas no auditório da Secretaria Municipal de Educação, em Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI), ambas no Centro da cidade. A entrada é franca e as turmas já estão completas.

Acesso aos livros

A caravana do projeto cultural está visitando municípios paranaenses com menos de 20 mil habitantes desde 2022, justamente para facilitar o acesso aos livros e ao universo literário nessas localidades.

“Já passamos por Faxinal, Bituruna, Tibagi, São João do Triunfo, Chopinzinho, Cândido de Abreu, Sengés e Turvo. Agora, faremos diversas ações em Carlópolis”, explica o idealizador do projeto, Cristiano Nagel.

Programação

As ações envolvem duas Oficinas de Gestão de Acervo e Revitalização de Bibliotecas. Os trabalhos serão coordenados por Andressa dos Santos [formada em biblioteconomia], Cristiano Nagel e pela atriz e escritora Lilyan de Souza.

Eles vão abordar ações para tornar a “biblioteca viva” – tais como clube de livros, contações, mediações de leitura – as formas de dinamizar o acervo, escolha de repertórios, organização de espaço com o volume de livros, higienização, conservação e métodos de empréstimo. Ao mesmo tempo, vão estimular a leitura, a discussão, a socialização, o uso da biblioteca, o espaço a ser explorado e o aprendizado que pode ser alcançado nesse ambiente.

Os encontros serão destinados aos professores, agentes de leitura e turmas de formação de docentes.

Prática do letramento

A Roda de Leitura é outra atividade do projeto e que será realizada em Carlópolis. Essa ação é uma prática pedagógica e cultural relacionada ao ato de ler conjuntamente, muito utilizada com leitores em formação (crianças de séries iniciais do ensino fundamental).

O objetivo é desmistificar a leitura como algo obrigatório, mostrando que ela é prazerosa e acessível. A principal função do mediador é a de servir de ponte entre o texto e o leitor.

As turmas do projeto vão receber cópia do texto para acompanhar o mediador. O encontro também ajuda as crianças a conhecer outras pessoas e histórias, permite que se expressem, falem de si e ouçam o outro.

Contato com o livro

O idealizador do projeto também será o responsável pela Oficina de Mediação de Leitura de Literatura Infantil.

Cristiano Nagel – É ator, escritor, mediador de leituras, contador de histórias, especialista em Narrativas Visuais pela UTFPR e produtor cultural – terá como foco a busca de um repertório de textos infantis para que os pequenos tenham o contato com o livro, desfrutem as belezas dos contos de fadas tradicionais, até suas releituras.

A voz na leitura

Quem quiser desenvolver as capacidades poéticas a partir da “voz do texto” ou das narrativas orais vai se deliciar com a Oficina de Voz e Mediação de Leitura. A ministrante Lilyan de Souza – que é jornalista, educadora, atriz e escritora – trará reflexões sobre os estudos teóricos da performance, da leitura, da voz e do teatro para explorar esses conceitos de forma prática.

Ela também vai mostrar como uma abordagem performática – centrada na potencialização dos elementos sonoros presentes nos textos literários – pode auxiliar no trabalho de incentivo à leitura e na expansão da narrativa pela voz, para além do corpo.

Lilyan também vai coordenar dez sessões de Contações de Histórias para estimular a imaginação, a oralidade e a escrita. “Com todas essas ações, queremos resgatar o hábito da leitura e contribuir para que as pessoas se aproximem dos livros e do ambiente cultural, que às vezes é deixado de lado”, ressalta Cristiano Nagel.

O projeto Minha Biblioteca Viva foi aprovado no Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (Profice) da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura do Governo do Paraná e tem apoio da Companhia Paranaense de Energia (Copel).

Serviço

O que: Projeto cultural Minha Biblioteca Viva em Carlópolis

Quando: Dias 28, 29 e 30 de março

Onde: Auditório da Secretaria Municipal de Educação e no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), ambas no Centro da cidade

Quanto: Todas as atividades são gratuitas e as turmas já estão completas