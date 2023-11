CARLÓPOLIS com imagens em balões

Retratos bonitos produzidos por profissionais

Por conta dos Jogos de Aventura de Natureza, foram tiradas fotos da cidade de Carlópolis com vista de cima.

Turismo em franco desenvolvimento (Angra Doce); Capital Nacional da Goiaba de Mesa (Lei Federal); Maior Produtor de Café do Paraná (SEAB e IDR/PR); e Município com os maiores índices de crescimento populacional do Norte do Paraná (censo 2022 IBGE)

As imagens foram clicadas pelos balonistas que estão abrilhantaram a etapa de Carlópolis dos Jogos de Aventura e Natureza (Secretaria Estadual Esportes), que terminaram no final do mês passado.

Foi a última etapa deste ano da competição, que valoriza a natureza do Paraná e movimenta a economia e o esporte do estado.