Carlopolitano se torna o CAMPEÃO 2024 de fisiculturismo (vídeos)

E fala sobre preparação para o campeonato

O consultor de sistemas e fisiculturista Felipe dos Santos Rosa (fotos e vídeos), de 37 anos, natural de Santo Antônio da Platina e atualmente residente em Carlópolis, se tornou campeão Overall em duas categorias mais famosa do fisiculturismo (Mens Physique e Classic Physique), em Londrina.Foi no mesmo Show da Musclecontest Internacional que ocorreu no último final de semana.

Para ser campeão Overall, precisou primeiramente ser campeão em suas categorias (Mens Physique e Classic Physique), e depois disputar o troféu de Overall com os campeões de todas as categorias, se sagrando assim, o campeão em cima de todos os campeões do torneio das categorias Mens Physique e Classic Physique.

A categoria Classic Physique e a Mens Physique são as divisões masculina mais populares atualmente. Na primeira, os competidores usam sunga de cor preta contendo 8 centímetros nas laterais e são avaliados a musculatura, condicionamento físico, simetria e harmonia entre os músculos e apresentação no palco.

Já na outra categoria, os competidores utilizam shorts com quatro centímetros acima do joelho e são avaliados também a musculatura, condicionamento físico, simetria, harmonia entre os músculos e apresentação no palco, ganha quem tiver o melhor “V-Taper” e souber se desenvolver melhor no palco.

Felipe conta que sua preparação foi elaborada pelo especialista em Bodybuilder Coach Benhur Ferraz que possui vasto conhecimento no mundo do fisiculturismo e fitness, e durou cerca de 18 semanas contendo uma alimentação regrada, treinos intensos e vários cardios.

A estratégia utilizada pelo seu professor foi a chave do seu sucesso e executada de forma impecável. A preparação para se apresentar nas competições exige tempo, dedicação aos treinos e uma alimentação regrada pela disciplina além do alto valor investido em suplementação, coach, fisioterapeuta, médico e despesas com viagens e hospedagens.

Felipe aguarda proposta de patrocinadores que desejam investir em sua promissora carreira de atleta no fisiculturismo, pois já demonstrou que possui um grande potencial e talento para brilhar nos palcos junto com os melhores atletas do cenário Nacional e Mundial.

Além desses títulos de Overall conquistado recentemente, ele também já se sagrou campeão do Arnold Classic South América realizado na cidade de São Paulo anteriormente, além de já ter sete troféus conquistados em sua carreira.

Felipe menciona que agora vai tirar algumas semanas de descanso realizando seu “off-season” e logo irá retomar sua preparação para o torneio Mr. Olympia que ocorrerá em Outubro deste ano na cidade de São Paulo.

Manter uma vida disciplinada também tem seus obstáculos, que vão desde a dificuldade para conseguir patrocínio, passando pela luta psicológica consigo mesmo, à distanciamento da vida social com os amigos. Esses são apenas alguns dos desafios a serem enfrentados por quem planeja fazer parte do seleto grupo de fisiculturistas, segundo o atleta.

Felipe demonstra seu agradecimento a todos que o apoiaram em sua preparação e deixa o seu incentivo para todos que amam o mundo da musculação, fitness e fisiculturismo. Ele deixa o seu agradecimento em especial as empresas que o apoiaram neste projeto, sendo elas: Academia Lobo Fitness, Info + Telecom, Academia Arnold Gym, Academia Fit-House Estúdio de Treinamento e Academia Athlete Fit, sua namorada Nara Bagatim que o apoiou e incentivou e seus familiares e amigos que torceram pelo seu sucesso.