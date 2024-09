Carreata histórica energiza campanha de KARINA DO PETÉ

Otimismo aumenta entre os simpatizantes

Realizada no fim de semana e com muito apoio popular espontâneo manifestado nas vias públicas, a carreata da campanha da candidata a prefeita de Ibaiti, Karina do Peté, atraiu simpatizantes.

De forma organizada e educada, passou por bairros, vilas e no centro, em especial na rua Paraná, onde muita gente aplaudiu e saudou os participantes.

O evento teve as presenças especiais do Primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi, e do deputado federal licenciado e secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.

O prefeito Dr. Antonely e o concorrente à vice, Pedro Machado, e todos, não esconderam a satisfação e gratidão pelo apoio ostensivo.