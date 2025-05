Carreta bateu na traseira de uma ambulância de Cambará ontem

Na PR-092 em Siqueira Campos

Uma Scania (placas de Porto Alegre/RS) dirigida por jovem de 26 anos colidiu na traseira de uma Van Citroen Jump (placas de Cambará), conduzida por homem de 39 anos, nesta sexta-feira, dia 30, às 6h25m no KM 293 da PR-092, em Siqueira Campos.

O motorista da carreta não se machucou, porém o da ambulância da prefeitura de Cambará sim. Ele foi encaminhado à Santa Casa de Misericórdia local, sem risco de morte. Não levada nenhum paciente.

Foi realizado teste de etilômetro com resultado negativo. S

A colisão foi na traseira do furgão. Havia neblina e o acidente aconteceu no sentido de Quatiguá para Siqueira Campos.

O veículo não é um SUV. Ele é um utilitário leve, projetado para transporte de cargas ou passageiros. Embora o design possa ter inspirações de SUVs, a Jumpy se encaixa na categoria de veículos comerciais.