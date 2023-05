VW/Scania com alho tomba em SAP (vídeo)

Na PR-439 no trecho entre Ribeirão do Pinhal

Nesta terça-feira, dia nove, houve acidente em torno de 23 horas no KM 45 da PR-439, em Santo Antônio da Platina.

Trafegava a carreta, pela rodovia sentido Ribeirão do Pinhal para SAP, o motorista perdeu o controle do veículo e tombou parando às margens da rodovia do lado esquerdo sentido seu tráfego.

A VW/Scania LS (placas de Dionísio Cerqueira/SC) com carga de alho (25 toneladas) tombou. O condutor (23 anos) viajando de Florianópolis(SC) sofreu ferimentos médios e foi encaminhado ao Pronto Socorro local.

O tempo era bom em pista simples em sentido crescente.

Equipe JJ Pronta Resposta esteve na ocorrência.