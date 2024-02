Carreta com CARNE incendeia em Siqueira Campos (veja vídeos)

Motorista conseguiu sair da cabine a tempo antes das chamas o atingirem

Exclusivo: Uma SR/Randon carregada de carne (no semi-reboque) pegou fogo neste sábado, dia dez, em torno de 11h30m no pátio do Posto de Combustíveis Recanto, no KM 290 da PR-092, em Siqueira Campos.

O motorista, Valdemir Tibes dos Santos, de 56 anos, estacionava a carreta quando ouviu “um estouro” e imediatamente as labaredas envolveram a carreta. Ele relatou ter dirigido alguns metros para evitar mais proximidade com as bombas e pulou da cabine.

A carga saiu de Mato Grosso e seria transportava para Santa Catarina.

Ninguém se machucou.

O condutor almoçou no restaurante do posto enquanto aguardava o seguro cuidar do que restou (perda total).

Atenderam a ocorrência o caminhão da Brigada de Incêndio da Pro Tork (Siqueira Campos); JJ Pronta Resposta (todos os últimos acidentes na região a empresa deu suporte), JJ Resgate; Defesa Civil de Siqueira Campos e caminhão pipa de Quatiguá.