“Carreta da Mulher” leva saúde à Rib.Claro

Atendimentos iniciarão na próxima sexta-feira

A Carreta SESC da Saúde da Mulher desembarcou um Ribeirão Claro nesta segunda-feira (17). Os exames serão realizados a partir de sexta-feira (21).

Serão feitos mais de 600 exames, durante os 30 dias, de Mamografia e Papanicolau, exames preventivos contra câncer de mama e de útero.

O Sesc conta com equipamentos de ponta para realização dos exames e disponibilizará profissionais vindas de Curitiba, com foco no atendimento humanizado das nossas mulheres.

A carreta possibilita uma forma de “zerar” a fila de espera desses tipos de exames. As vagas são limitadas, mas os interessados podem estar procurando a Secretaria Municipal de Saúde.

O lançamento oficial da Carreta acontece na quinta-feira (20) na Associação Atlética Ribeirão-clarense às 14:00 horas com a presença do prefeito João Carlos Bonato, da vice-prefeita Ana Maria Baggio Molini, Vereadores, equipe Sesc, e convidados.