Carreta de Cambará incendeia em Santo Antônio (ASSISTAM)

Nesta terça-feira no trecho entre Jacarezinho

Um incêndio irrompeu numa carreta semirreboque de Cambará ( carga de açúcar) às 12h38m desta terça-feira, dia quatro, abaixo do viaduto no KM 41 da BR-153, em Santo Antônio da Platina. Fato aconteceu a cerca de 150 metros da Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no trecho entre Jacarezinho.

O condutor, que não se feriu, parou no acostamento e desatrelou o trator. O fluxo da rodovia foi desviado pelas alças do pontilhão.

O fogo iniciou por causa do superaquecimento no sistema de freio do veículo.

Equipes do Corpo de Bombeiros também atenderam a ocorrência. Luan Dias fez um vídeo com drone.

O reboque é um veículo independente que serve para transporte de carga quando engatado ao veículo motor. Ele possui dois ou mais eixos o que permite que ele se equilibre sozinho.

O semi-reboque apresenta características bem parecidas com o reboque, mas com algumas particularidades que diferenciam do reboque:

A tração só pode ser realizada por um caminhão trator;

Semi-reboque tem de um a três eixos, não permitindo que ele se estabilize sozinho.

O semi-reboque conecta-se ao caminhão trator por meio de um engate comum. Esse engate, por sua vez, conecta o pino ao prato de encaixe. Esse “processo” precisa estar ativo enquanto o semi-reboque estiver em funcionamento. Os semi-reboques mais comuns são: