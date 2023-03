Carreta SESC da Mulher chega em Siqueira Campos

Mais de 600 exames preventivos contra câncer de mama e de útero serão feitos

A Carreta SESC da Saúde da Mulher foi lançada em Siqueira Campos. Em cerimônia realizada no Ginásio de Esportes, o Prefeito Luiz Henrique Germano, junto do Gerente Executivo do Sesc de Jacarezinho , José Dimas Fonseca, assinaram o termo de convênio para permanência da unidade móvel em Siqueira Campos, por 30 dias.

Os exames começaram a ser realizados nesta sexta-feira (17).

EXAMES – Serão realizados mais de 600 exames, durante os 30 dias, de Mamografia e Papanicolau, exames preventivos contra câncer de mama e de útero.

A secretária, Valeriane Guidio, ressalta o sucesso da iniciativa antes mesmo de começar:“Um sucesso pela adesão das mulheres da nossa cidade, todos os 600 exames já estão pré-agendados e, agora, estamos montando uma lista de espera para o caso de vagas desistentes”.

A CARRETA – O Sesc conta com equipamentos de ponta para realização dos exames e disponibilizará profissionais vindas de Curitiba, com foco no atendimento humanizado das nossas mulheres, além de, uma parceria com Hospital de Câncer de Barretos, que realizou a capacitação da equipe e será responsável pelos laudos dos exames realizados.

FILA DE ESPERA – “Com todas essas centenas de exames sendo feitos, e ainda, com os convênios permanentes que temos com a Cisnorpi, queremos agora ZERAR a fila de espera desses tipos de exames”, disse o Prefeito , Luiz Henrique Germano.