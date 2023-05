Carreta tomba em rodovia de Andirá (vídeo com drone)

Soja carregada no Mato Grosso seria levada à Paranaguá

Exclusivo: Um carreta de soja tombou no KM 385 da PR-092 no início desta semana, em Andirá.

No Patrimônio Nossa Senhora da Aparecida, um caminhão com carga carregada em Água Boa (Mato Grosso), com destino ao Porto de Paranaguá, tombou na rodovia Parigot de Souza.O motorista não se machucou, mas a carga se espalhou causando transtornos.

A Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu a ocorrência, assim como a empresa JJ Pronta Resposta e a Powers Guinchos.