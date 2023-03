Carreta tomba na BR-153 em Santo Antônio (assistam três vídeos)

Traseira ficou erguida em cena impactante

EXCLUSIVO: O motorista de uma carreta com carga leve (remédios) perdeu a direção e tombou, “fez o L” no jargão dos caminhoneiros. Foi em torno de 2h40m desta quinta-feira, dia 30, no KM 32 da BR-153, em Santo Antônio da Platina no trecho entre Jacarezinho.

O veículo, com placas de Ribeirão Preto (SP), ainda está no local e a previsão é que seja removido nesta tarde. O tráfego está parcialmente bloqueado, mas a espera em pista única não demora mais que 15 minutos.

Segundo o DNIT ( Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte) passam cerca de 12 mil carros por dia na rodovia federal, conhecida como Transbrasiliana, pois corta o país de Norte a Sul nos seus 3.585 km.

O condutor não se feriu e atribuiu o acidente, numa reta, à chuva forte que caía no momento.

O acidente exige atenção dos motoristas no trecho, próximo ao Posto Acaron, pois o tráfego está em meia pista, no sistema pare e siga. Não há previsão para a retirada do veículo.

A Unidade Operacional da PRF(Polícia Rodoviária Federal) de Santo Antônio da Platina acompanha a operação, que flui normalmente sem intercorrência.