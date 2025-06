Carreta tomba na SERRA do Palmital NA BR-153 (VÍDEO)

Na BR-153 em Santo Antônio da Platina

Uma carreta com carga de batatas inglesas tombou por volta das 16h15m desta sexta-feira, dia 13, na subida da Serra do Palmital no Km 37 da BR-153, em Santo Antônio da Platina no trecho entre Jacarezinho.

O motorista catarinense de 54 anos, que sofreu ferimentos leves, viajava entre General Carneiro, cidade de 11 mil habitantes do sul paranaense e Araxá (MG) quando perdeu o controle.

A concessionária EPR e a Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF) platinense atenderam a ocorrência.

Na tarde deste sábado, dia 14, um guincho removia a carreta.