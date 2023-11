Carreta transportando suínos TOMBOU em Jacarezinho (vídeo)

Unidade Operacional da PRF de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência

Nesta madrugada, por volta da 01h30m, a Polícia Rodoviária Federal atendeu o tombamento de uma carreta carregada de suínos no KM 2 da BR-153, em Jacarezinho no sentido de Ourinhos(SP).

O condutor (39 anos) de uma combinação de veículo, – CVC – composta por cavalo trator mais reboque, carregado com suínos (aproximadamente 200 animais), perdeu o controle da direção, tombando o conjunto.

O veículo e a carga repousaram em área de acostamento, os animais permaneceram no interior do compartimento de carga, sendo transportados para outro veículo.

O motorista foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Jacarezinho, com ferimentos leves.

A PRF orientou o trânsito no local, compareceram ao local o DER e o Corpo de Bombeiros de Jacarezinho.