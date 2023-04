Corolla incendeia em Japira (veja o vídeo)

Uma criança de quatro anos encaminhada à Londrina

Acidente às 7h05m desta sexta-feira, dia 21, envolveu um Toyota/Corolla (placas de Conselheiro Mairinck) e um Fiat/Uno (placas de Ibaiti) no KM 84 da PR-272, em Japira.

Sinistro do tipo abalroamento transversal numa curva fechada.

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) e Defesa Civil de Ibaiti atenderam a ocorrência.

No Corolla, que incendiou minutos depois da batida, viajavam o motorista de 43 anos, passageiros de 28, ambos com machucados leves e e uma criança de quatro anos, ferimentos médios.

Ela foi socorrida pelo helicóptero e encaminhada para uma unidade de saúde de Londrina.

No Uno, a condutora (25 anos) sofreu ferimentos graves e foi conduzida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ao hospital da vizinha Ibaiti.

O médico-prefeito Antonely de Carvalho declarou o seguinte: “Mesmo acostumado a fortes emoções devido minha formação acompanhei todo socorro dado ao acidente automobilística; agradeço e parabenizo à todas equipes: do SAMU Norte Pioneiro – Base Ibaiti e a toda equipe do Hospital Municipal de Ibaiti que deram suporte ao atendimento às vítimas adultas e à criança e na rápida presteza com transporte aéreo. E os bombeiros que rapidamente debelaram as chamas e que vem fazendo um excelente serviço de socorro e de urgência nas nossas estradas”.