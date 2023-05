PR-439: Carro bate em barranco e machuca 3 entre S.A.P. e Pinhal

Na PR-439 no trecho entre Ribeirão do Pinhal

Nesta segunda-feira (09) a Unidade Operacional de Polícia Rodoviária Estadual de Ibaiti atendeu a acidente na PR-439, por volta das 18h30m em a Santo Antônio da Platina.,

Um GM/Celta, de Santa Mariana, trafegava no sentido de Ribeirão do Pinhal à SAP e ao atingir o Km 51, chocou-se contra barranco, o que gerou danos no veículo.

O condutor (50 anos) e os passageiros (30 e 35 anos) tiveram ferimentos e receberam encaminhamento por ambulância ao Pronto Socorro Municipal de Santo Antônio da Platina.

O carro foi apreendido e recolhido ao pátio, pois continha débitos administrativos.