Carro capota na PR-218 em Jundiaí do Sul

Sábado no trecho entre Ribeirão do Pinhal

Às 15h20m deste sábado, dia 24, o motorista (37 anos) perdeu o controle e capotou o VW/Gol (placas de Bernardino de Campos/SP) no KM 82 da PR-218, em Jundiaí do Sul, no trecho entre Ribeirão do Pinhal.

Com ferimentos, o homem, inabilitado, foi encaminhado ao Hospital Municipal São Francisco.

Sem pendências, o veículo foi removido para a residência do proprietário por guincho.

A pista é simples, reta e faixa continua. O tempo estava bom.

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência.