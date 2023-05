Carta do Sudoeste é referência às demais regiões, diz Romanelli

Prioridades avançadas e sistematizadas pela associação regional

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD), presidente da Comissão do Orçamento da Assembleia Legislativa, destacou a organização das lideranças políticas e da sociedade organizada do Sudoeste por discutir e estabelecer prioridades para o desenvolvimento regional. As demandas estão consolidadas em diversas edições da Carta do Sudoeste, que vem sendo elaborada há duas décadas.

“No Sudoeste, as discussões das principais prioridades, entre obras e programas, já estão bem avançadas e sistematizadas pela Associação dos Municípios através da Agência de Desenvolvimento Regional. É um trabalho bem elaborado e que pode servir de referência para outras regiões”, disse neste domingo, dia 28, em relação ao encontro realizado em Pato Branco na última sexta-feira, 26. Na ocasião, debateu-se o Plano Plurianual (PPA) do Estado e outros instrumentos de gestão apresentados pela secretaria estadual do Planejamento.

O documento que vem sendo burilado sob a coordenação da Amsop (Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná), já levantou grande parte das demandas da região que podem integrar o novo PPA, que será entregue ao legislativo no segundo semestre e vai balizar as ações do Estado nos próximos quatro anos, entre 2024 e 2027.

Romanelli e o deputado Evandro Araújo (PSD), que vai relatar do PPA, LDO e LOA dentro da Comissão de Orçamento, conversaram com as lideranças de Francisco Beltrão, onde receberam a Carta do Sudoeste, com as reivindicações nas áreas de infraestrutura saúde, educação e agricultura, tecnologia, entre outras. “Tudo aquilo que o Sudoeste precisa está nesta Carta”, disse o presidente da Amsop e prefeito de Coronel Vivida, Anderson Barreto (PDT).

Entre as principais demandas estão obras de modernização rodoviária, implantação de terminal ferroviário, fortalecimento da agricultura familiar e agroindústrias de pequeno porte, implantação de base aérea do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), ampliação do hospital regional, além de incentivos à criação e à ampliação de polos tecnológicos nas cidades da região.

Rede399 – Romanelli e Evandro Araújo acompanham o secretário Guto Silva (Planejamento) nas reuniões do projeto Rede399, que apresenta mecanismos inovadores para a elaboração de políticas públicas de médio e longo prazos do Estado, entre elas a proposta do PPA. Na quinta-feira, 25, os encontros foram realizados em Castro e Ponta Grossa e, na sexta-feira, em Francisco Beltrão e Pato Branco. Outras 21 cidades polos vão receber as audiências públicas.

