Casal cai de moto na 855 em Bandeirantes

Na PR-855, ocorreu acidente de motocicleta neste domingo, em Bandeirantes.

Uma Honda/CG 125 Titan, de Bandeirantes, com dois ocupantes, sendo o piloto de 67 anos e uma passageira (42 anos), transitavam pela Rodovia, no sentido de Bandeirantes à Santa Mariana. No Km 7 houve, a motocicleta sofreu queda.

As duas pessoas tiveram ferimentos, sendo o motorista encaminhado pelo SIATE e a passageira pelo SAMU à Santa Casa da cidade.

A moto foi encaminhada para o pátio.