Casal DE S. Antônio MOSTRA SOL na RPC por janela (assistam)

Henrique e Juliana Glovack foram convidados

A convite da produção do jornal matinal BOM DIA PARANA, da RPC (Rede Paranaense de Comunicação), um casal platinense foi escolhido, recentemente, para participar do quadro BOM DIA AQUI EM CASA, quando os telespectadores são convidados a participar do telejornal ao vivo a partir de suas residências.

“Ficamos muito contentes em ser escolhidos pela produção do programa e aceitamos participar do jornal que assistimos todas as manhãs enquanto tomamos nosso café”, disse Henrique Glovack, ao lado da esposa, Juliana. Eles têm duas filhas.

Os apresentadores são os jornalistas Cláudia Celli e Anderson Frigo.