Casal extorquia idoso platinense de 75 anos

Polícia Civil recupera objetos e documentos da vítima

Na manhã desta quarta-feira (11), a Polícia Civil, composta pelo delegado e investigadores, deu cumprimento a mandado de busca domiciliar em residência no Bairro Junior Afonso, em Santo Antônio da Platina.

Representada por Rafael Guimarães com concordância do Ministério Público, houve autorização do juízo da Vara Criminal da Comarca.

Um idoso (75 anos), relatou estar sendo extorquido e ameaçado de morte por um casal, um homem adulto e uma adolescente (filha de uma amiga da vítima), a realizar várias compras no comércio platinense e contrair dividas, inclusive tendo que entregar seu automóvel à dupla.

Durante as buscas no local, os dois não foram encontrados, porém os policiais encontraram três cartões de crédito em nome do homem e vários objetos com nota fiscal em nome da vítima, que foram apreendidos.

Foi instaurado inquérito para apurar o caso.