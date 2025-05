Casal que jogou soda cáustica em moça vai a JÚRI POPULAR em Jacarezinho (assista)

Por tentativa de feminicídio

Isabelly Aparecida Ferreira Moro (fotos), hoje com 24 anos, tem uma vida normal atualmente, sem sequelas. Só que no dia 22 de maio do ano passado foi vítima de um crime covarde. O Npdiario deu a notícia em primeira mão em mais um furo nacional (e com detalhes) que aconteceu às 13h19m daquela quarta-feira.

Foi vítima de um ataque com líquido que seria ácido (descobriu-se depois que era soda cáustica) na Alameda Padre Magno, perto da First Training Academia da Neia, na Vila Ageo, de onde acabara de sair a pé.

Permaneceu internada 14 dias na Santa Casa de Jacarezinho em estado grave. O ex-namorado, Marlon Ferreira Lemes, foi quem arquitetou o ataque (aparece no vídeo abaixo), enquanto a atual companheira, Débora Aparecida Custódio Ferreira, executou o crime. A jovem teve a face atingida e saiu correndo, desesperada.

O Tribunal de Justiça do Paraná decidiu agora que os dois acusados serão avaliados por um Conselho num Tribunal do Júri. Ainda não há data para o julgamento