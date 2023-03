Castramóvel está no distrito da Amorinha neste mês de março

Programa de controle de zoonoses percorrerá Ibaiti

A Prefeitura de Ibaiti através da Secretaria Municipal de Saúde inicia neste mês a campanha de castração de cães e gatos/2023, para o controle de zoonoses no município.

A ação que percorrerá todo o município conta com o Castramóvel (fotos) trailer equipado para oferecer o serviço de castração cirúrgica para o controle de natalidades de animais domiciliados e semi-domiciliados (de rua, que possui responsáveis).

Foi adquirido pela atual Administração Municipal por intermédio de uma solicitação do prefeito Dr. Antonely Carvalho e do vereador José Oscar Belão ao ex-deputado federal Osmar Bertold.

O Castramóvel ajudará no Programa Municipal de Controle Ético Populacional de Cães e Gatos e realizará a castração (esterilização) dos animais gratuitamente visando o controle populacional de cães e gatos no município. “O controle de animais de rua em Ibaiti será desenvolvido em todo o município. A unidade levará os serviços de castração animal de forma descentralizada aos bairros rurais assim aumentando o raio de ação do programa municipal de castração”, disse o chefe do executivo.

O processo de esterilização será feito para cães e gatos em qualquer peso. Serão esterilizados animais machos e fêmeas.

Além da castração, serão realizados a colocação de microchips, que contribui para a segurança do animal e ajuda a identificá-lo com mais facilidade. O microchip é um dispositivo do tamanho de um grão de arroz, que é implantado sob a orelha do animal. Por meio de um leitor específico, ele apresenta o seu código, que contém informações sobre o pet, como meio de contato com o dono, raça, porte, idade, entre outros dados relevantes.

Antes do procedimento cirúrgico de castração, o animal passará por exames físicos e se necessários também laboratoriais, que indicará se ele está apto ou não a fazer o procedimento.

Estando apto, a esterilização será realizada. Em caso de inaptidão, a Divisão de Vigilância em Saúde entrará em contato com o dono do animal informando sobre o estado de saúde do bichinho, e recomendando tratamentos para possíveis anomalias como anemias, verminose etc.

O programa atenderá somente as famílias incluídas no Cadastro Único para Programas Sociais.

O Castramóvel inicia o programa neste mês de março pelo distrito de Amorinha e bairros circunvizinhos. O trailer estará estacionado ao lado da Unidade Básica de Saúde do bairro.

Castração – Entre cães e gatos, as fêmeas se destacam com grandes vantagens ao passar pela castração, já que o processo acaba com os riscos da piometra (inflamação grave no útero que pode ser fatal) e de que sofram com uma gravidez psicológica, além de diminuir em até 90% as chances de que desenvolvam o câncer de mama.

Evitando a reprodução de cães e gatos, a castração é fundamental para diminuir o número de animais nas ruas da cidade, levando em conta o fato de que boa parte dos abandonos de pets nos dias de hoje ocorre em função do nascimento não planejado de filhotes.

O Programa Municipal de Controle Ético Populacional de Cães e Gatos de Ibaiti realizará somente a castração de cães e gatos.

Não serão esterilizadas outras especiais de animais e também não serão aceitos animais com doenças e lesões para serem realizados tratamento veterinário.