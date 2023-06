Catedral faz campanha de restauro em Jacarezinho

Inaugurada em 1949, é o maior cartão postal da cidade

Dezenas de pessoas se reuniram na tarde do último sábado (10) na Catedral Imaculada Conceição, em Jacarezinho. A reunião foi para discutir o restauro da Catedral Diocesana, e reuniu fiéis e padres das 30 cidades da diocese.

Guiados pelo pároco, padre Luiz Fernando de Lima, os fiéis fizeram um “tour” pela Catedral para conhecer a história do templo, que é o principal cartão postal da cidade. “O fluxo de pessoas que passam pela Catedral todos os dias é grande. Muitas dessas pessoas são de fora e não conhecem a história de nossa igreja. Por isso, apresentar a Catedral para os visitantes é fundamental”, explicou o padre.

Após a visita guiada, foi feito o lançamento do projeto Amigos da Catedral, a fim de levantar fundos para a obra do restauro. Todas as paróquias da diocese foram convidadas a colaborar e fazer parte de uma grande campanha para o andamento dos trabalhos.

“A Catedral vai além do contexto religioso. Trata-se também um patrimônio cultural não apenas de Jacarezinho, mas de todo o Norte Pioneiro. Por isso, todos devemos somar forças para que essa obra aconteça”, comentou Fabiano Oliveira, que faz parte da comissão para o restauro.

Quanto aos sentidos modernos dessas palavras, igreja é o termo genérico: catedrais e basílicas também são igrejas, embora nem toda igreja possa ser chamada de catedral ou basílica. O que as distingue é a hierarquia eclesiástica. Catedral é a principal igreja de uma diocese, onde se encontra o trono episcopal, como no caso de Jacarezinho.

Projeto do Restauro – Quem passa pela Catedral já consegue ver os tapumes no pátio. As obras começaram há algumas semanas, pela Capela do Santíssimo, que já estava com o forro bastante deteriorado. O trabalho inclui, além da troca do forro, a troca do telhado. “Queremos que essa primeira fase fique pronta até o fim do ano, para que a comunidade possa ter uma noção de como ficará a nossa igreja após o término”, conta o padre Luiz Fernando.

O Projeto do restauro foi desenvolvido pela empresa Creatos Arquitetura, especializada em artes sacras e responsável por diversos trabalhos no Brasil e no exterior. O projeto contempla a restauração do forro, telhado, e pintura da Catedral. “A ideia é deixar a nossa igreja de acordo com o projeto original, por isso não falamos em ‘reforma’, mas sim em ‘restauro’”, enfatiza o padre Luiz Fernando de Lima.

As obras de arte feitas pelo artista mineiro Eugênio de Proença Sigaud também deverão ser restauradas. São mais de 600 metros quadrados de pintura com murais de até 15 metros quadrados. Tombadas como patrimônio histórico do Paraná, essas pinturas serão restauradas por uma equipe especializada e com autorização do Governo do Estado, de modo a preservar os traços do artista e recuperar o que foi danificado pelo tempo e pelas infiltrações que atingiram o prédio.

Conhecida como uma das mais belas Igrejas do Paraná, a Catedral de Jacarezinho recebe diariamente, além dos fiéis, dezenas de turistas que ficam impressionados com a riqueza artista e arquitetônica do espaço. A vendedora Juliana Ferreira mora em Assis (SP) e vem sempre a Jacarezinho por causa do trabalho. “Sempre que passo pela Catedral percebo um detalhe diferente. Algo que eu não havia notado da última vez. O potencial turístico dessa igreja é enorme. E com o restauro acredito que vá atrair ainda mais visitantes”, conta.

O projeto para a conclusão do restauro está orçado, a princípio, em aproximadamente cinco milhões de reais. A obra está prevista para ficar pronta durante as comemorações do centenário da Diocese, em 2026.