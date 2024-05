Católicos caminham pelas ruas de SAP em procissão MARIANA

Tradição mantida com perseverança e fé

Em Santo Antônio da Platina são quatro Paróquias. A tradição de realizar a Procissão de Maio ainda persevera em algumas delas, como é o caso da Paróquia central a Santo Antônio de Pádua, em que é Pároco o Padre José Antônio.

Nessa localidade há dois andores, um saindo de casas e outras repartições da parte de baixo da Igreja Matriz e, o outro da parte de cima do templo religioso. Ambas as procissões se encontram na Matriz onde acontece a Santa Missa; e, na noite do dia seguinte, novamente prossegue o mesmo rito litúrgico católico.

Os fiéis caminham conduzindo os andores com as imagens de Nossa Senhora Aparecida. No trajeto, cantam hinos alusivos a Nossa Senhora, rezam os Mistérios do Terço e demonstram muita fé Mariana pedindo e orando pelas famílias, pela paz do mundo, pelos filhos, pelos trabalhos, pedindo a Nossa Senhora que esteja sempre auxiliando e intercedendo junto a Jesus por todos. Há um canto cuja letra diz: “Santa Mãe Maria, nessa travessia, cubra-nos teu manto cor de anil; guarda nossa vida, Mãe Aparecida, Santa Padroeira do Brasil”.

Na Paróquia São Judas Tadeu do Conjunto Habitacional Dr. Jamidas Antunes a tradição é mantida com várias Capelinhas de Nossa Senhora saindo das casas até a Matriz daquela Paróquia. Estas Capelinhas tradicionalmente percorrem durante todo o ano as residências, todas as noites, num rodízio mensal.

A procissão no mês de maio, mês Mariano para os Católicos, é uma tradição que tem superado o tempo, o progresso, e se mantendo viva com a participação de gerações mais vividas que insistem em semear no coração das crianças, adolescentes e jovens este ardor pela fé em Nossa Senhora, tanto é que muitos pequeninos participam vestidos de Anjinhos.

Onde há padres disponíveis, diáconos, estes caminham juntos, dão a bênção sacerdotal e diaconal, respectivamente, a cada localidade onde saem os andores todas as noites. Na ausência destes líderes da Igreja, Ministros da Sagrada Eucaristia puxam os Terços nas procissões em Capelas e, uma equipe de cantos, entoa as melodias marianas dando um brilho ainda mais intenso de fé ao rito religioso e comunitário.

Maria é modelo de escuta, de profundidade no discernimento, de coragem na fé e de dedicação ao serviço. Por isso, os católicos, nutrem uma profunda devoção pela Santa Mãe de Jesus e da Igreja, especialmente no mês de maio, o Mês Mariano.

A ideia de um mês dedicado especialmente a Maria remonta ao século XVII. Desde aquele tempo, o “Mês de Maria” incluía trinta exercícios espirituais diários em homenagem à Mãe do Senhor, apesar de nem sempre ter sido celebrado em maio. Com o passar do tempo, o Mês Mariano passou a ser celebrado em maio, fazendo com que, durante todo o mês, haja devoções especiais para cada dia. Esse costume se consolidou, sobretudo, durante o século XIX e é praticado até hoje (foto).